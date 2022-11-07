Yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur evinden ilk görüntüler paylaşıldı. Programı sabırsızlıkla bekleyenler, yeni evi görünce heyecanlandı.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur, 29 Nisan 2017 tarihinde evlilik programlarının yasaklanmasıyla yayından kaldırıldı.

Ancak yayından kaldırılana kadar reyting rekorları kırdı. Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen yarışma, birbirinden farklı isimlerin tanınmasına vesile oldu.

Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan, Cansel Çördük ve Eser West gibi isimlerin tanınmasına neden olan yarışmadan, Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli evlenerek ayrıldı.

Batuhan Erkoç ve Nur Cimilli yarışmadan kısa bir süre sonra boşandı ancak ikilinin Aselhan adında bir çocukları oldu.

Bu durum yarışmaya olan talebi ve ilgiyi artırırken, geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur'un geri döneceği açıklandı.

Yeniden başlayacağı haberi ile kaos severleri mutlu eden Kısmetse Olur'un yeni evi de Youtube üzerinden yayınlandı.

Kısmetse Olur'un yeni evi

Geçtiğimiz günlerde programın yeniden başlayacağı ve Başlat isimli dijital bir platformda yayınlanacağı açıklandı.

Bu bilginin ardından, Kısmetse Olur'un yeni evi paylaşıldı. Eski evden eser kalmazken, yeni ev hayranlar tarafndan daha çok beğenildi.

EVİN TÜM DETAYLARINI AŞAĞIDAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

İşte enrtika ve kaos sevenlerin programı Kısmetse Olur'un yeni evi!