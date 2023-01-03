Yalı Çapkını dizisinde rol alan Mert Ramazan Demir'in küçüklük halini gören "hiç değişmemiş" diyor...

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, gündem olmaya devam ediyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, büyük bir izleyici kitlesine sahip.

Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken isimlerden.

Yalı Çapkını dizisinden sonra özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Ramazan Demir'in çocukluk fotoğrafları görenleri şoke etti.

Minik Ferit

Şimdilerde 24 yaşında olan Mert Ramazan Demir'in ilkokul yaşlarındaki hali sosyal medyada gündem oldu.

Küçüklük karelerini gören takipçileri, gözlerine inanamadı.

Yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla beğenilen Demir'e "Minik çapkın", "Jr. Ferit", "Çok tatlısın", "Keşke büyümeseydin" gibi yorumlar yapıldı.