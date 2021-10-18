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    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf

    Netflix'te şu sıralar listenin ilk sıralarından düşmeyen Squid Game dizisinin sahne arkasından kareler yayınlandı. İşte Squid Game setinden 21 fotoğraf...
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 16:44
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    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf

    Dünya çapında 11 milyon izleyici rekoru ile Netflix'teki diğer tüm oyunları geride bırakan Squid Game, herkesin dilinde...

    Aksiyon-macera türündeki dizi, ismini geleneksel bir Güney Kore çocuk oyunundan alıyor. Dizinin konusu ise 456 yarışmacının 40 milyon dolarlık para ödülü kazanmak amacıyla gizemli bir oyun turnuvasına katılması.

    Milyonlarca izleyici diziye dair her detayı araştırıken, çekimlerin nasıl yapıldığı da merak konusuydu.

    Dizinin seyircileri, kamera arkası görüntülerini sabırsızlıkla bekliyordu. Kamera arkasından gelen fotoğraflarla oyun platformlarının nasıl göründüğü de ortaya çıktı.

    İşte Güney Kore draması Squid Game setinden kareler...

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #1

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #2

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #3

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #4

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #5

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #6

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #7

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #8

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #9

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #10

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #11

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #12

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #13

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #14

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #15

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #16

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #17

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #18

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #19

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #20

    İşte kamera arkası: Squid Game setinden 21 fotoğraf #21

     

     

     

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