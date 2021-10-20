İşte Levent Kırca ve Oya Başar'ın güzeller güzeli kızı Ayşe...

Oya Başar ve Levent Kırca'nın evliliğinden dünyaya gelen kızları Ayşe Kırca, güzelliğiyle dikkati çekiyor. 94 doğumlu olan Ayşe, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Oya Başar ve Levent Kırca, 1985 yılında evlenmiş ardından 2000 yılında ise boşanmışlardır.

Çift daha sonra 2001 yılında yeniden evlendi ancak bu evlilik diğeri kadar uzun ömürlü olmadı ve 2005 yılında bitti.

İnişli-çıkışlı devam eden bu aşkta çiftin Ayşe ve Umut adında iki çocuğu dünyaya geldi.

İkilinin kızları Ayşe ise sosyal medyayı aktif kullanması ve güzelliğiyle takipçilerinin dikkatini çekmeye başladı.

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ayşe, paylaştığı pozlarla takipçilerinden tam not aldı.

OYA BAŞAR VE LEVENT KIRCA'NIN KIZI BÜYÜDÜ

2 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Kırca, yıllar içinde büyüdü ve güzelleşti.

Hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Kırca'nın, 15 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca, Sol Yanım dizisinde 'Yasemin' karakterine hayat vermişti.

Kırca ilk oyunculuk deneyimini ise "Carrie Pilby" isimli filmde oynadığı garson rolüyle yaşadı.