İşte 'Mengüç'ler! Tarık Mengüç’ün eşi ve çocuklarını ilk kez gören hayran kaldı...

İşte 'Mengüç'ler! Tarık Mengüç’ün eşi ve çocuklarını ilk kez gören hayran kaldı...

Roman şarkıcısı Tanrık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İki çocuğu olan çiftin aile pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Roman müziğinin sevilen ismi Tarık Mengüç, şarkıları ve danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır.

2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır.

Televizyon macerasına da atılan Mengüç, Cennet Mahallesi ve Survivor 2017 kadrosunda yer almıştır.

Kendine has tarzı ile dikkatleri çeken Kuştepeli sanatçı, özel hayatını kameradan uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında.

Evli olduğu bilinen Mengüç'ün ailesi, sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Tarık Mengüç ve ailesi

Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç ile mutlu bir hayat sürdürüyor.

Sevde adında bir kızı ve Baran adında oğlu olan sanatçı, sosyal medyadan ailesini sıklıkla paylaşıyor.

Mengüç'ün oğlu Baran, babasının izinden giderek müzik alanında çalışmalar yapıyor.

İşte Tarık Mengüç, eşi Funda Mengüç ve çocukları..

Daha önce 4 kez nişanlanan ancak mutluluğu bulamayan Mengüç, aradığı aşkı Funda Mengüç'te bulduğunu söylüyor.

Eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Funda Mengüç "Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" şeklinde konuşmuştu.