İşte Sadakatsiz'in başrol oyuncularının burçları

Sadakatsiz yeni sezonu ile bugün seyircisine "Merhaba" demeye hazırlanırken, oyuncular hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Özellikle başrol oyuncularının burçları araştırılmaya başlandı.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz, ikinci sezonu ile bu akşam başlıyor.

Sadakatsiz izleyicileri yeni sezonu merakla beklerken, dizinin geçtiğimiz hafta fragmanları yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Asya'nın İstanbul'da yaşamaya başladığı görülürken, Deren'in ise tekerli sandalyeye mahkum olması dikkati çekti.

Yeni sezona bazı yeniliklerle başlayacak olan dizinin oyuncuları, hayranlar tarafından mercek altına alındı.

Merkür retrosunu yaşadığımız şu günlerde, astroloji severler ya da astrolojiye azıcık bile olsa ilgi duyanlar başrollerin burçlarını araştırmaya başladı.

Burçların karakterler üzerindeki etkisi bilinirken, hangi oyuncunun hangi burcu taşıdığı merak konusu oldu.

İşte Sadakatsiz'in yıldızlarının burçları!

CANSU DERE: TERAZİ

Güzelliği ile dikkati çeken Cansu Dere, Yunan mitolojisinde "güzellik tanrısı" olarak geçen ve Venüs'ün yönettiği burç olan Terazi'yi taşıyor.

Cansu Dere'nin şüphesiz bu güzelliği ve zarifliği Terazi oluşundan geliyor...

Terazi kadınları güzelliği, zarif oluşları ve şıklıkları ile dikkati çekerken, zoydağın diğer burçlarından ise hep bir adım önde geliyor.

Merkür burcu Akrep olan Dere, bu sayede gerçek hayatta tıpkı Asya gibi güçlü bir karakter.

CANER CİNDORUK: KOÇ

Başarılı oyuncu Caner Cindoruk, zoydağın öncü burcu Koç'u taşıyor. Ele avuca sığmaz bir Koç erkeği olan Cindoruk, güçlü duruşu ile bunu herkese yansıtıyor.

Oyuncu Nisan ayında dünyaya gözlerini açarken, Koç burcunun özgüveni ile yeteneklerini ekran önünde oldukça iyi sergiliyor.

MELİS SEZEN: OĞLAK

Güzel ve başarılı oyuncu Melis Sezen, 2 Ocak doğumlu. Oyuncu Oğlak burcunu taşırken, güçlü ve çalışkan yapısı ile ön plana çıkıyor.

Tipik bir Oğlak gibi disiplinli ve çalışan kişiliğini yetenekleri ile harmanlayan oyuncu, Derin karakterini zirveye taşımayı başardı.

GÖZDE SEDA ALTUNER: İKİZLER

Gönül karakteri ile yıldızı parlayan Gözde Altuner, İkizler burcu.

16 Haziran doğumlu olan oyuncu, sosyal medya hesabından gülümseten paylaşımlar yapıyor.

Altuner'in bu eğlenceli halleri İkizler özelliklerini fazlasıyla taşıdığının bir göstergesi...

BURAK SERGEN: KOVA

Kova burcu olan Burak Sergen, 9 Şubat doğumlu. Oyuncu bir Kova gibi farklı rollere kolayca girerken, yeteneği ile dikkati çekiyor.

Özgürülğü ve savaşmayı seven bir Kova erkeği olan Sergen, koronavirüs ile olan mücadelesini kazanmayı başardı.

YELİZ KUVANCI: KOÇ

Bahar karakterine hayat veren oyuncu, Koç burcu. Güzelliği ve gür kızıl saçları ile dikkati çeken oyuncu, Nisan doğumlu.

Zoydağın öncü burcu olan Koç'un özelliklerini taşıyan oyuncu, güler yüzü ile dikkati çekiyor.

ÖZGE ÖZDER: KOÇ

Derya karakterine hayat veren oyuncu, Koç burcu. Yeliz Kuvancı ve Caner Cindoruk gibi Nisan doğumlu olan Özder, enerjik ve hayat dolu.

YouTube videoları çeken ve sık sık kızı Luna ile paylaşımlar yapan Özge, tipik bir Koç kadını gibi sürekli hareketli...