İşte Survivor'ın ilk kadın şampiyonu! Tam 12 yıl önce...

Survivor All Star 2022'de kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı ikinci kadın şampiyon olarak adını yazdırdı. Survivor'ın ilk kadın birincisi ise merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ve kendi kanal TV8'de yayınlanan Survivor, Türk televizyon tarihine damga vuran programlardan.

Milyonların nefes tutarak izlediği Survivor, bu sene All Star kadrosuyla ekranlara geldi.

Survivor 2022 All Star şampiyonu ise uzun süren ve zorlu bir mücadelenin ardından ikinci kez bir kadın yarışmacı oldu.

Nisa Bölükbaşı, Survivor kupasını kaldırdı.

12 yılın ardından kadın şampiyonun ilan edilmesiyle, ilk şampiyon da merak konusu oldu.

İşte Survivor tarihinde bir ilke imza atan o isim...

Merve Oflaz şampiyonluğu

“Survivor” yarışmasının ilk kadın şampiyonu, o zamanlar Marmara Üniversitesi Spor Akademisi 3. Sınıf öğrencisi Merve Oflaz (22) oldu.

2010 yılında İhsan Tarkan ile finale kalan Oflaz, Panama adalarında başlayan ve heyecanla takip edilen yarışmanın cumartesi gecesi yapılan finalinde hem büyük ödül 500 bin TL’yi kazandı hem de bir ilke de imza attı.

Halkın verdiği SMS oylarını ve 19 kişilik ada konseyinin 10 oyunu alarak birinci seçilen Oflaz, Türkiye’de yayınlanan realty şovların da ilk kadın şampiyonu oldu.

Yarışmayı kazanan Oflaz, kariyerine oyunculukla devam etti ve birçok projede yer aldı.