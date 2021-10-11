İşte Yasak Elma'nın başrol oyuncularının burçları

Yasak Elma bu akşam 115. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, dizinin başrol oyuncularının burçları merak konusu oldu. Özellikle astroloji ile ilgilenenler, oyuncuların burçlarını araştırıyor.

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, yeni sezona hızlı ve heyecanlı bir giriş yaptı.

Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı dizi, yeni sezona yeni oyuncularla başladı.

Geçtiğimiz sezondan önemli oyuncular diziden ayrılırken, bu sezona ise Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen katıldı.

Bu gelişmelerle devam eden dizi, bu akşam 115. bölümü ile seyircisini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Dizinin fanları ise başrol oyuncularının doğum tarihlerini ve burçlarını merak etmeye başladı.

Peki, Yasak Elma'nın başrol oyuncularının burcu nedir? İşte detaylar...

EDA ECE: İKİZLER

20 Haziran doğumlu olan Eda Ece'nin burcu ve yükseleni İkizler.

Oldukça eğlenceli bir yapısı olan Ece, dizideki Yıldız karakteri ile akıllara kazındı.

Ay burcu Boğa olan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

ŞEVVAL SAM: AKREP

Mavi gözleri ile büyüleyen Şevval Sam, bir Akrep kadını.

11 Kasım doğumlu olan Sam, derin bakışları ile Akrep burcu olduğunu ele veriyor.

Akrep burcunun yaşananları unutamadığını ve tutkuyla sevdiğini dizide gösteren oyuncu, gerçek hayatta özelini açmayı ise sevmiyor.

BERK OKTAY: AKREP

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, 28 Ekim doğumlu.

Yakışıklı ve sempatik halleri ile dikkati çeken oyuncu, esmer teniyle tam bir Akrep erkeği.

Şu sıralar Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenme aşamasında olan Oktay, aşkını göz önünde yaşamak istemeyenlerden.

BİRAN DAMLA YILMAZ: YENGEÇ

Yasak Elma dizisine Kumru karakteri ile dahil olan Biran Damla, 28 Haziran doğumlu.

Güzelliği ve buğulu bakışları ile dikkati çeken oyuncu, Yengeç burcunun en güzel örneklerinden birisi.