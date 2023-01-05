İşte yeni yarışmacı: Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram adresi

İşte yeni yarışmacı: Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram adresi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Elenen gelin adayının yerine gelen Elif, damat adaylarının ilgisini çekti. İşte Kısmetse Olur Elif hakkında bilinmeyenler...

İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube platformunda izleyicisiyle buluştu.

12 Aralık 2022 Pazartesi günü, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ve ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanmaya devam ediyor.

9 gelin ve 9 erkek adayının aynı evde vakit geçirdiği programda, dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasına giren adaylar ise gelin adaylarından Merve, damat adaylarından Zeyd oldu.

Kim elendi?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde haftanın popüler damat ve gelin adayları seçilen Erhan ve Yeliz toplamda aynı puanları aldı.

Eşit puan almaları durumunda ödülü paylaşan Erhan ve Yeliz maalesef gelin ve damat evini koruyamadı. Bu durumda potadaki iki yarışmacı da Kısmetse Olur Aşkın Gücü’ne veda etti.

Yeni gelin adayı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde elenen adayların yerine bir gelin adayı ve bir damat adayı dahil oldu. Gelin adayı Elif, gelişiyle bütün damat evini büyüledi. Yeni gelin adayını fragmanda gören izleyiciler kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Kısmetse Olur Elif’in hayatı…

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif kimdir?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün yayınlanan fragmanında yeni gelin adayı yerini aldı. Kısmetse Olur’un yeni yarışmacısı Elif güzelliğiyle herkesi büyüledi. Instagram üzerinden araştırılmaya başlanan Elif’in mmyyelifnur kullanıcı adıyla 4 bin 700 takipçisi bulunuyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni yarışmacısı Elif ile ilgili henüz bir bilgi yer almıyor. Hayatıyla ilgili bilgi verildiğinde haberimiz güncellenecektir.