İstismar iddiaları yeniden gündemde! Michael Jackson'ın koruması sessizliğini bozdu: Gizli bir oda...

Michael Jackson ile ilgili ortaya atılan taciz iddialarına ilişkin korumasından bir açıklama geldi. Bunun akabinde Jackson hayranları açıklamayı merak ederek, son gelişmeleri araştırmaya başladı.

2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson ile ilgili, çocuk istismarı iddiaları yeniden gündeme geldi.

2019 yılında yayınlanan, 'Leaving Neverland: Michael Jackson and Me' adlı belgesel taciz iddialarına dair merak yaratırken, Jackson'ın eski koruması konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Jackson, 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından konuyu takip edenler, "Jackson'ın koruması ne dedi? Taciz iddiaları doğru mu?" sorularına cevap aramaya başladı.

MİCHAEL JACKSON HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI DOĞRU MU?

Konuya ilişkin açıklama yapan Jackson'ın eski koruması Fiddes, "Jackson'un çocuk odası inşa ettiği iddiası yanlış. Evi satın aldığında oda zaten oradaydı ve aslında bir panik odasıydı. Adam milyarderdi ve panik odasının olması tamamen normaldi. Bir kapıyı iterek girerdiniz ve orada bir sorun çözülene kadar kalmanız için sizi eğlendirecek birkaç eşya vardı." dedi.

Fiddes, odaya herkesin erişiminin bulunduğunu belirterek, "Birçok kez Jackson'ın hayranları evinin yakınına paraşütle inerdi ve ardından alarmlar çalardı. Personeli ona odaya girmesini söylerdi. Yani gizli bir oda değildi, insanlar saçma sapan şeyler söylüyor.

Zamanlama çok açıktı. Belgeselde gözden kaçırılan şey, Michael Jackson'a yüz milyonlarca dolarlık dava açmalarıydı. Belgesele bunu koysalardı, bence insanlar kanalı çevirir ya da farklı bir bakış açısına sahip olurlardı. Bu nokta çok önemli. Onu dava etmeye çalıştılar, başarısız oldular, sonra temyize gittiler ve bunu bir TV programı yaptılar." dedi.

