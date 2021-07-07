İtalya tatilinin sırrı ortaya çıktı! Kim Kardashian İtalya'nın turizm elçisi mi oldu?

İtalya tatilinin sırrı ortaya çıktı! Kim Kardashian İtalya'nın turizm elçisi mi oldu?

Bir haftadır İtalya'da olan Kim Kardashian’ın, ülkenin yeni turizm elçisi olduğu iddia edildi. Kardashian'ın paylaştığı fotoğrafların ardından, iddiaların doğru olup olmadığı araştırılıyor.

İtalya pandemi döneminde maddi ve manevi olarak büyük kayıplar verdi.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İtalya'da, 127 bin 680 kişi hayatını kaybetti.

Bu gelişmelerin akabinde yeniden imaj tazelemeye ve turist çekmeye çalışan ülkenin, ABD’li ekran yıldızı Kim Kardashian'ı turizm elçisi olarak seçtiği iddia edildi.

Bu iddiaların üzerine Kim Kardashian'ı takip edenler, "İtalya'nın turizm elçisi Kim Kardashian mı oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

KİM KARDASHİAN TURİZM ELÇİSİ Mİ OLDU?

Kim Kardashian, bir haftadır İtalya’dan fotoğraflar paylaşıyor.

Vatikan’ı ziyaret eden, İspanyol merdivenlerine giden Kardashian, en son Aşk Çeşmesi’nin önünde poz verdi.

Bu gelişmelerin akabinde, Kardashian’ın pandemide maddi manevi çok ağır kayıplar veren İtalya’ya, turistik elçi olarak gittiği konuşuluyor.