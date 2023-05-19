Ivana Sert çöle gitti, o pozları tozu dumana kattı! "Seni gören daha çok susar" Manken ve sunucu Ivana Sert'in Dubai tatilindeki kareleri beğeni topladı. Çöl gezisi yapan Sert, iddialı pozlara imza attı.

Moda tutkusunu Türkiye'de ekranlara taşına fırsatı bulan tescilli Sırp güzeli Ivana Sert, birçok projede yer aldı. Yok Böyle Dans ile başladığı televizyon kariyerinde İşte Benim Stilim ve Bu Tarz Benim gibi yarışmalarla iyice tanınır oldu. Türkçe konuşmasıyla dikkat çeken Ivana Sert, güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Şimdilerde ikinci evliliğini yapan Sert, soluğu Dubai'de aldı. Çöl güzeli Çöl gezisine çıkan ünlü manken, o anları ölümsüzleştirdi. Ivana Sert'in kumların üstündeki kareleri, sosyal medyaya damga vurdu. 43 yaşındaki Ivana Sert, takipçilerinden beğeni topladı.