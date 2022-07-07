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    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu!

    Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflar gündem olan İvana Sert tüm dikkatleri üzerine çekti.
    • 07.07.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 15:09
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    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu!

    Ünlü moda tasarımcısı İvana Sert tatilde yaptığı paylaşımlar ile gündeme geldi.Aktif olarak sosyal medyayı kullanan ünlü modacı adeta gençlere taş çıkarttı.

    42 yaşındaki İvana Sert magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu! #1

    Yunanistan'da tatil yapan İvana Sert fit vücudu ile görenleri şaşırtmaya devam ediyor.Sezer Dermenci ile mutlu bir evliliği bulunan modacı  adeta yıllara meydan okuyor.

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu! #2

    Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla sosyal medyada isminden söz ettirdi.

    İşte İvana Sert'in tatil pozları;

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu! #3

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu! #4

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu! #5

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu! #6


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