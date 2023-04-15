Ivana Sert'in iddialı pozları beğeni topladı! 'Gerçek moda ikonu' Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile beğeni toplayan ünlü modacı İvana Sert tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Ivana Sert'in son instagram paylaşımları..

Ünlü moda tasarımcısı Ivana Sert sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

43 yaşında olan Ivana Sert sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Ünlü modacı ve manken Ivana Sert'in instagramda 2.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Ivana Sert magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2021 yılının Aralık ayında iş insanı Sezer Dermenci ile dünyaevine giren Ivana Sert mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Birçok moda programında jürilik yaparak ekranların karşısına çıkan Ivana Sert şimdilerde Youtube'da yayınlanan Stil İkonu isimli programda yer alıyor.

Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla sosyal medyada isminden söz ettirdi.

İşte İvana Sert'in son paylaşımları