İyi Partili Ümit Özlale ünlü spikerle dünyaevine giriyor İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleneceği belirtildi.

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İyi Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale, yerel seçimlerde beklediğini bulamayan isimlerden biri olmuştu.

İyi Parti'nin İzmir Milletvekili de olan Özlale, daha sonra partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mutluluğu özel hayatında yakaladı

Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından partiye Genel İdare Kurulu üyesi olarak geri dönen Özlale, mutluluğu özel hayatında yakaladı.

Spiker Belovacıklı ile evlenecek

Özlale’nin, temmuz ayında Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile hayatını birleştireceği öğrenildi.

Özlale’nin, düğün öncesinde İstanbul'a taşınma hazırlarına başladığı da öne sürüldü.