Kendisini 'sosyalist devrimci bir ülkücü' olarak tanımlayan İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TELE1'de Ayrıntılar programını sunan Enver Aysever'ın bu haftaki konuklarından biri de İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen oldu.

Aysever, görece daha yeni kurulan parti üyesi olan konuklarından siyasete giriş süreçlerini paylaşmalarını istedi.

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen'in siyasete giriş hikayesi ve kendini ideolojik olarak konumlandırdığı yer dikkat çekti.

İyi Partili Arzu Önşen: Ben devrimci ülkücüyüm VİDEO



"Siyasi kariyerim İyi Parti ile başladı"

Siyasete Meral Akşener'İn İyi Parti'yi kurmasıyla atıldığını belirten Önşen, daha önce kendisini temsil eden bir parti olmadığını vurguladı.

İdeolojik olarak kendini şu şekilde tanıttı:

"Benim siyasi geçmişim İyi Parti ile başladı. Çünkü beni temsil eden bir siyasi parti yoktu. Görüşler vardı, inançlar vardı ma bir parti yoktu. Genel Başkanımızın bu partiyi kurmasıyla da ben siyasete girdim.

Ben kurucu il yöneticiliği yaptım, il başkanlığı yaptım ilçe başkanlığı çok tartışılan bir pozisyondu... Belki 25 seneye sığdırabileceğiniz bir tecrübeyi ben 5 seneye sığdırılmış şekilde konsantre yaşıyorum. Ve her şeyi öğrenmeye de çok meraklı şekilde yaşıyorum.

"Devrimci bir ülkücüyüm"

Bana herkes dedi ki 'siyasette fikrini söyleme'. Bu benim beni bilmeliler. Sen kimsin diye soruyorlar ya şimdi. 5 senede bir yerden geliyorsun. Sen kimsin? Ben sosyalist devrimci bir ülkücü olarak tanımladım kendimi. Memleketin son noktası bu işte." diye konuştu."

Önşen'in bu çıkışı stüdyoda şaşkınlığa ve tebessümlere neden olurken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.