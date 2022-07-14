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    'İyice sapıttın' Fenomen Mika Raun ayna önündeki pozlarıyla 'yok artık' dedirtti!

    Estetik operasyonlar sonrası adeta evrim geçiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, son kareleriyle görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 13:49
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    'İyice sapıttın' Fenomen Mika Raun ayna önündeki pozlarıyla 'yok artık' dedirtti!

    Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, bıçak altına yatarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

    Armağan Çağlayan'ın programında "Firavuna benziyordum" diyen Mika Raun'un değişimi görenleri hayrete düşürürken, son olarak cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

    Yüzünde birçok estetik operasyon bulunan Mika, aylık 50 bin liradan fazla harcadığını söylemesiyle gündeme gelmişti.

    Dudak, alın, çene ve burun operasyonları geçiren Raun'un son pozlarını görenler "pes" demeden geçemedi.

    Aynada bikinili pozlar

    Instagram'daki son karesinde beyaz bikinisiyle peş peşe poz veren Mika'yı görenler şoke oldu.

    22 yaşındaki fenomen, takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

    1 milyona yakın takipçisi bulunan Mika Raun'un tatil pozları, eleştiri oklarının hedefi oldu. Takipçileri, "Sapıttın", "İyice şaşırdın", "Pozlar olmamış" tarzında yorumlarda bulundu.

    İyice sapıttın Fenomen Mika Raun ayna önündeki pozlarıyla yok artık dedirtti! #1

    İyice sapıttın Fenomen Mika Raun ayna önündeki pozlarıyla yok artık dedirtti! #2

    İyice sapıttın Fenomen Mika Raun ayna önündeki pozlarıyla yok artık dedirtti! #3


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