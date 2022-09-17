İyilik 11. bölüm fragmanı: Neslihan'ın oyunu elinde patladı

İyilik dizisinin yayınlanan yeni fragmanında; Neslihan'ın oyununun bozulduğu ve Damla'nın yaralanmasından sorumlu tutulduğu görüldü.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in üstlendiği İyilik ikinci sezonu ile devam ediyor.

Aldatılmak üzerine farklı bir konusu olan dizide Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil, ikinci sezonda da fırtınalar estiriyor.

Yayınlanan 11. bölüm fragmanında; Murat'ın aldatmasını unutmayan ve intikam al almak isteyen Neslihan, büyük bir oyun planladı.

Damla'yı devredışı bırakmak isterken onun hayatını tehlikeye sokan Neslihan, oyunun elinde patlaması ile neye uğradığını şaşırdı.

Sorguya çekilen ve gözyaşlarına boğulan Neslihan'ı kurtaracak kimse kalmazken, Murat ise Damla ile kaçma planı yapmaya başladı. İyilik 11. bölüm fragmanı...

İyilik 11. bölüm fragmanı İZLE