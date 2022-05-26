İyilik 5. bölüm 2. fragmanı: Murat'ın yasak aşkı, Neslihan'ın kardeşiyle sevgili oldu!

İyilik dizisinin yayınlanan son fragmanında; Murat'ın Neslihan'ı kıskandığı ve Damla'dan kurtulmaya çalıştığı görüldü. Ancak Damla, yaptığı hareketle herkesi şoke etti.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik, devam ediyor.

Bazı sahneleri ile tepki toplayan ve erken final vereceği düşünülen dizi, atağa çıktı. Reytinglerde yükselen İyilik, yayınlanan son fragmanı ile yine nefes kesti.

Yayınlanan fragmanda; Neslihan'ın kaza sonrası eve geldiği, Murat'ın ise onu kıskandığı görüldü.

Murat'ın Neslihan'dan ayrılmaya niyeti olmazken, Damla ise peşini bırakmamakta ısrarcı gibi görünüyor..

Neslihan ve Murat'tan intikam almak için harekete geçen Damla, Neslihan'ın kardeşi ile sevgili oldu.

Ortalık karıştıran bu gelişme sonrası neler olacağı ise merak edilmeye ve yeni bölüm iple çekilmeye başlandı. İşte İyilik 5. bölüm 2. fragmanı...

İyilik 5. bölüm 2. fragmanı İZLE