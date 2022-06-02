İyilik 6. bölüm 2. fragmanı: Sinan ve Damla evlendi, Şahika suya düşüp boğuldu!

İyilik dizisinin 6. bölüm 2. fragmanında; Sinan ve Damla'nın düğününde Şahika'nın havuza düştüğü görüldü. Havuza atlayıp annesini kurtaran Sinan'ın ''Abla nefes almıyor.'' sözleri ise merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Fox TV'nin iddialı dizisi İyilik, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, Güney Kore dizisi The Queen’s House'tan uyarlanan İyilik dizisi, reytinglerdeki başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey'in yer aldığı dizi, 3 Haziran Cuma akşamı 6. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İki kadının bir erkek için verdiği savaşı ve ihaneti anlatan dizinin merakla beklenen 6. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Fragmanda; Murat, Neslihan'ın babasını arayıp Sinan'ın çok büyük bir hata yapmak üzere olduğunu söyledi.

Sinan ve Damla'nın düğününde, eski kocasını karşısında gören Şahika, havuza düştü.

Havuza atlayıp Şahika'yı dışarı çıkaran Sinan'ın ''Abla nefes almıyor.'' sözleri ise merak uyandırdı.

Peki Şahika ölecek mi? Perihan Savaş diziden ayrılacak mı? İşte İyilik 6. bölüm 2. fragmanı...

İyilik 6. Bölüm 2. Fragmanı İzle