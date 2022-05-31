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    İyilik 6. bölüm fragmanı: İki kadının bir erkek için verdiği savaş..

    İyilik dizisinin yayınlanan fragmanında; Damla ve Neslihan arasındaki soğuk savaşın sürdüğü görüldü. Damla yeni hamleler yaparken, Neslihan ise oyuna karşılık oyun kurdu.
    • 31.05.2022 - 19:02
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    İyilik 6. bölüm fragmanı: İki kadının bir erkek için verdiği savaş..

    Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik, reytinglerde atağa geçti.

    İki kadının bir erkek için verdiği savaşı ve ihaneti anlatan dizi, yeni bölümleriyle herkesi ekran başına kilitliyor.

    Bazı sahneleriyle tepki çeken dizinin yayınlanan son fragmanında; Damla'nın intikam için harekete geçtiği görüldü.

    Neslihan'ın kardeşi ile birlikte olan ve Murat'ı kıskandırmaya çalışan Damla, planın ters teptiğini fark etti.

    Neslihan'ın oyuna karşılık oyun yapması ve Murat'ı boşamaması ise fragmana damga vuran bir diğer detay oldu. İşte İyilik 6. bölüm fragmanı...

    İyilik 6. bölüm fragmanı İZLE

    İyilik 6. bölüm fragmanı: İki kadının bir erkek için verdiği savaş.. #1


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