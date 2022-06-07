İyilik 7. bölüm fragmanı: Murat Damla'nın dudaklarına yapıştı, Neslihan bu kez ihaneti affetmedi!

İyilik 7. bölüm fragmanı: Murat Damla'nın dudaklarına yapıştı, Neslihan bu kez ihaneti affetmedi!

İyilik dizisinin 7. bölüm fragmanında; Koray, Damla ve Murat'ın öpüştüğü anları videoya alıp Neslihan'a gösterdi. Bir kez daha ihanete uğramayı kaldıramayan Neslihan ise Murat'ı şirketten attırdı.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Fox TV'nin iddialı dizisi İyilik, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, Güney Kore dizisi The Queen’s House'tan uyarlanan İyilik dizisi, reytinglerdeki başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey'in yer aldığı dizi, 10 Haziran Cuma akşamı 7. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İki kadının bir erkek için verdiği savaşı ve ihaneti anlatan dizinin merakla beklenen 7. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Fragmanda; Şahika hastanede yaşam mücadelesi verirken Sinan, babasına hesap sordu.

Öte yandan hastanede gizli gizli buluşan Damla ile Murat öpüştü. O anları videoya alan Koray ise Neslihan'a koşup her şeyi anlattı.

Bir kez daha ihanete uğramayı kaldıramayan Neslihan ise Murat'ı şirketten attırdı. İşte İyilik 7. bölüm fragmanı...

İyilik 7. Bölüm Fragmanı İzle