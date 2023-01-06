İyilik dizisi bugün neden yok? İyilik dizisi yeni bölümü ne zaman?

İyilik dizisi bugün neden yok? İyilik dizisi yeni bölümü ne zaman?

Fox TV ekranlarında 2. sezonuyla yayınlanan İyilik dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Peki İyilik dizisi neden yok? İyilik dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

FOX TV ekranlarında yayılanan ve ilgiyle takip edilen İyilik dizisinin bu akşam yayın akışında olmaması izleyicileri meraklandırdı. Peki bu yıl yeni sezonuyla ekranlara gelen İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman?

İyilik dizisi bugün neden yok?

İyilik dizisinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Öğrenilen bilgiye göre 6 Aralık'ta yayınlanmayan dizi, yılbaşı arası sebebiyle bir sonraki hafta kaldığı yerden devam etmiş olacak.



Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in yer aldığı "İyilik" dizisi, 13 Ocak Cuma günü yayınlanacak ve dizi 26. yeni bölümüyle ekranlara dönüş yapacak.

İyilik dizisi son bölümünde ne olmuştu?

İyilik'in son bölümünde Poyraz’ın ani ölümüyle Damla yeni bir çıkmaza girmişti. Olayları kendi lehine çevirmeye karar vermişti. Aldığı kararla Koray’ın ölümünden Poyraz’ın sorumlu tutulmasını sağlamıştı. Poyraz’ın annesi Handan gelmişti ve Damla onu da kendi tarafına çekip Neslihan’a karşı kışkırtmayı başarmıştı.

Handan ise oğlunun ölümünden sonra Neslihan’ı suçlamıştı. Neslihan yeni bir krizle karşı karşıyayken Atilla evlenme teklifi etmişti.

Bunlar yaşanırken Neslihan, çocuklarından biriyle sınanacağından bir haberdi.