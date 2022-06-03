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    'İyilik'in fettan Damla'sı Sera Kutlubey'in gizli yeteneği şaşırttı! 'Senden hiç beklemezdik'

    25 yaşındaki genç oyuncu Sera Kutlubey, İyilik dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla herkesi şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 17:36
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    'İyilik'in fettan Damla'sı Sera Kutlubey'in gizli yeteneği şaşırttı! 'Senden hiç beklemezdik'

    Sera Kutlubey, İyilik dizisindeki Damla karakteri ile dikkatleri çekti.

    Hatice Şendil ve İsmail Demirci ile başrolü paylaşan Sera Kutlubey, değişen imajı ve oyunculuğuyla beğeni topluyor.

    Daha önceki rollerinden farklı bir karakterle izleyicileri şaşırtan Sera Kutlubey, İyilik dizisinde yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olan fettan bir kadını canlandırıyor.

    Sera Kutlubey, Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Cemre karakteriyle büyük beğeni topladı.

    Öte yandan güzelliği ile de kendine hayran bırakan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri şaşırtmayı başarıyor.

    Kitap yazdı

    Girdiği her rolün hakkını veren güzel oyuncu Kutlubey'in yazarlık yeteneği olduğu ortaya çıktı.

    Sera Kutlubey, ilk romanı Plüton'un Düşüşü adlı kitabını raflarla buluşturdu.

    Ünlü oyuncunun yazarlık yeteneğini duyan hayranları hem şaşırdı hem de Kutlubey'e destek oldu.

    İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey in gizli yeteneği şaşırttı! Senden hiç beklemezdik #1

    İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey in gizli yeteneği şaşırttı! Senden hiç beklemezdik #2

    İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey in gizli yeteneği şaşırttı! Senden hiç beklemezdik #3


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