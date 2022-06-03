İyilik'in yıldızı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı, derin dekoltesiyle güneşlendi! '41 kere maşallah'

İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Gömleğinin düğmelerini açan Şendil, peş peşe verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar'ın karısı Ebru Alemdar rolüyle akıllara kazınan Hatice Şendil, daha sonra Karadağlar, Dila Hanım, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerde boy gösterdi.

Şimdilerde Fox TV'de yayınlanan İyilik dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hatice Şendil, başarılı oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Başrolünü İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey ile paylaştığı dizide Neslihan karakterini canlandıran Hatice Şendil, performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

2015 yılında evlendiği Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Şendil, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Can adında bir oğlu olan Şendil, ailesiyle paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Sık sık kariyeri ve özel hayatıyla gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Derin dekolteli poz

Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Hatice Şendil, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Gömleğinin düğmelerini açan Şendil, derin göğüs dekolteli kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle görenleri büyüleyen 38 yaşındaki oyuncuya, ''Gözlerim kamaştı'', ''Allah'ım bu ne güzellik'', ''41 kere maşallah'' gibi yorumlar yapıldı.