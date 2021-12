İzlemek için son günler! İşte 31 Aralık 2021'de Netflix'ten kaldırılacak film ve diziler

Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'in 31 Aralık 2021 tarihi tibarıyla Türkiye kütüphanesinden kaldıracağı içerikler belli oldu. İçeriklerin arasında oldukça popüler olan yapımlar bulunuyor.

Günümüzün en popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix, binlerce farklı içeriğe ev sahipliği yapıyor.

Ancak platform, çeşitli nedenlerden dolayı bazı içeriklerine belirli tarihlerde veda ediyor.

Netflix'in 31 Aralık 2021 tarihinde kaldıracağı içerikler arasında oldukça popüler diziler yer alıyor.

Örneğin dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve her biri kendi hayran kitlesini yaratan Prison Break, How I Met Your Mother ve Modern Family dizileri artık isteseniz de Netflix'te izleyemeyeceksiniz.

Friends dizisinin Netflix'ten kaldırılacağına dair söylentiler olsa da Netflix'in kendi sitesinde Friends'in yakın zamanda kaldırılacağına dair bir uyarı bulunmuyor.

Netflix'in sitesindeki uyarılara göre 31 Aralık'tan sonra Netflix Türkiye'den kaldırılacak yapımları aşağıda bulabilirsiniz. İşte Netflix Türkiye'nin 31 Aralık 2021 itibarıyla yayından kaldıracağı dizi ve filmler...

NETFLİX'TEN KALDIRILACAK FİLMLER

JOHN DELOREAN'IN SIRA DIŞI HAYATI

Otomobil endüstrisinin efsane isimlerinden John DeLorean’ı konu alan bu film, başrolünde Alec Baldwin'e yer veriyor.

DeLorean, otomobil endüstrisinde kimilerine göre hilekar, kimilerine göre ise büyük bir efsaneydi.

KALPLERİN RİTMİ

Kalplerin ritmi, üniversiteye gitmeye yakın olan bir kızı ve babasının bir anda şarkı yazarlığına başlamasını konu alıyor.

NETFLİX'TEN KALDIRILACAK DİZİLER

JACK TAYLOR

Eski kafalı bir dedektif olan Jack Taylor, bir politikacıya hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alınır. Taylor, bunun ardından özel dedektifliğe başlar ve polisin bakmadığı olaylara yüzünü çevirir.

HOW I MET YOUR MOTHER

How I Met Your Mother dizisi 2030 yılında, Ted Mosby adlı başrol karakterin çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştığını anlatması ile başlamaktadır.

Dizide genellikle Ted Mosby’nin geçmişinde arkadaşları ile yaşadığı hayatı anlatılmaktadır.

MODERN FAMILY

2009 yılında çıkış yapan ve 2020’de finalini gerçekleştiren Modern Family, üç farklı ama akraba ailenin karşılaştığı komik olayları ele alıyor.

Bir aile düşünün. Sizden yaşça hayli küçük ve güzel bir eşiniz ve onun babalık yapmaya çalıştığınız oğlu. Her biri birbirinden dertli, üç çocuğu olan kızınız ve partneriyle beraber evlat edinmeye karar veren eşcinsel oğlunuz. Böylesi bir aile portresinden, elbette komediden başka bir şey çıkmaz.

PRISON BREAK

Prison Break'te Lincoln işlemediği bir suçtan dolayı suçlanmaktadır. Lincoln başkanın kardeşini öldürmekle suçlanan bir mahkum olarak idam cezası ile karşı karşıyadır. Lincoln'un kardeşi Michael hapse girmesi ile birlikte Lincoln'un yaşamı değişir.

Kardeşi ile birlikte hapishaneden kaçış planı yaparlar. Yapılan plan işe yaramazsa Lincoln suçsuz yere idam edilecektir. Michael, kariyeri başarılarla dolu bir mühendistir. Abisinin haksız yere hapiste olduğunu bildiği için abisini hapishaneden kurtarmak ister. Bu amaçla bir banka soygunu planlar.

Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen Michael, soygun yaptıktan sonra nereye kaçacağına kadar planını kurgulamıştır. Hapishane krokisi çizen Michael, abisini idam gününden önce kurtarmak zorundadır. Hapishane müdürü ile yakınlaşması da kaçış planının en önemli parçalarından biridir.

FULLMETAL ALCHEMIST

Anime dünyasının en ünlü yapımlarından birisi olan Fullmetal Alchemist, paralel bir dünyada sanayi devrimi zamanını konu alıyor.

Simya ile ilgilenen iki kardeş, ölen annelerini diriltmek için eğitim alırlar. Fakat bu girişimleri kaotik bir sonuç yaratır.

FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD

Simyacı iki kardeşin hayatını kaybeden annelerini hayata döndürmek için giriştikleri mücadeleyi anlatmaktadır.

YOUNG JUSTICE

DC evreninde geçen dizide, Robin, Superboy, Miss Martian, Kid Flash, Artemis, Aqualad gibi genç süper kahramanlardan oluşan birlik, Justice League ekibi tarafından yetiştirilmektedir. Genç süper kahramanların maceralarının anlatıldığı dizide ekip, kendilerini kanıtlamak ve kendi savaşlarını yapmak zorundadır.

TRANSFORMERS PRIME

Autobotların Dünya’daki maceralarını konu alan Transformers Prime’da ekip, 3 gençle güçlerini birleştirerek Decepticonlara karşı savaşırlar.