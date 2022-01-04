İzleyici baskısı olumlu yanıt verdi! EDHO dizisi gümbür gümbür dönüyor

Yedinci sezonu merakla beklenirken aniden yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı EDHO, geri dönüyor.

Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezon yedinci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Ancak başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşamıştı.

Günlerdir tanıtımı yapılan dizi, yeni bölüme dakikalar kala yayından kaldırılmıştı. Diziyi izlemek için ekran karşısına geçen izleyiciler, başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı ''Baba Parası'' filmiyle karşılaşmıştı.

Daha sonra bu durumun ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibi arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

ATV yönetiminin sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmaması üzerine, yayın kaydını teslim etmeyen Eşkıya ekibi, ''Diziyi bitiriyoruz'' diyerek rest çekmişti.

RESTE RESTLE KARŞILIK VERDİLER

EDHO dizisinin hayranları, günlerce kanaldan gelecek güzel bir haberi bekledi. Ancak reste restle karşılık vermeyi tercih eden ATV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın saatinde ''Destan'' dizisini yayınladı.

Destan dizisinin yüksek reyting sonuçları elde etmesi, kanal yönetiminin alt üst olan moralini yerine getirdi.

EKİPTE ÇÖZÜLMELER YAŞANDI

Bu süreçte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinde de çözülmeler yaşandı.

Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, krizi doğru yönetemediklerini düşündüğü yol arkadaşları Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener ile gerilim yaşadı.

ATV'den gelen teklif üzerine de tercihini belli eden Oktay Kaynarca, yanına EDHO dizisinin yönetmeni Onur Tan'ı da alarak yeni proje hazırlığına başladı.

FLAŞ BİR GELİŞME YAŞANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aniden yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yaşanan tüm bu kaosu dışarıdan izlemekle yetinen Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener, seyirci baskısı nedeniyle nihayet gelen cazip teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

EDHO İÇİN BLU TV İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Türk dizi tarihine imza attıkları başarılarla geçen Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener ikilisi, dijitalden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Şaşmaz ve Özdener'in Blutv ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.