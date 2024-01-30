İzleyiciler şok oldu! Turabi, Survivor'da neden yok? Turabi neden oynamadı? Survivor All Star'ın yeni bölümünde yer almayan Turabi'nin neden oyunlara çıkmadığı merak uyandırdı. İşte bu sorunun yanıtı...

ensonhaber.com

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Her bölümü büyük heyecana sahne olan Survivor All Star'ın en dikkat çeken isimleri arasında Turabi Çamkıran yer alıyor.

Diğer yarışmacılar ile yaşadığı polemikler ve yaptığı açıklamalar ile Survivor'ın en dikkat çeken ismi olan Turabi'nin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Survivor All Star 2024'ün 29 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümünde Turabi'nin yer almaması izleyicileri meraklandırdı. Turabi'nin oyunlarda neden oynamadığı sorusu yanıt aramaya başladı.

Programın sunucusu Murat, Turabi'nin neden olmadığını izleyicilere açıklayarak konuya açıklık getirdi.

Sunucu Turabi Çamkıran'ın bu bölümde yer alamayacağını duyurdu. Turabi'nin yokluğunun nedeni olarak ise sağlık sorunları gösterildi. Murat, Turabi'nin sakatlandığını ifade ederek doktor kontrolünde olduğunu söyledi.

Turabi'nin önümüzdeki bölümlerde yeniden oyunlarda yer alması bekleniyor...