İzleyiciler şok! Sergen Yalçın'ın kuzeni Üç Kuruş'un yıldız ismi çıktı...

Sergen Yalçın'ın, Show TV'nin fenomen yapımı Üç Kuruş dizisinde Mesut rolünü oynayan Cenk Kangöz'ün kuzeni olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Mesut rolünü oynayan Cenk Kangöz ile yakınlığı biliniyordu.

Cenk Kangöz Türk dizilerindeki önemli başarıyla dikkat çekerken Sergen Yalçın da Türk futbolundaki başarılarla adından söz ettiriyor.

HEM DOST, HEM KUZEN

Reyting rekorları kıran Üç Kuruş dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciden tam not alırken Cenk Kangöz'ün Sergen Yalçın akraba olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Cenk Kangöz ile Sergen Yalçın hem çok yakın arkadaş hem de kuzenler.

İkili özellikle yaz aylarında tatillerini beraber geçiriyorlar.