İzleyicileri şoke eden sahne! Yasak Elma'da kim vuruldu, ölen kim?

İzleyicileri şoke eden sahne! Yasak Elma'da kim vuruldu, ölen kim?

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan 127. bölümünde; Kumru, Çağatay, Ender ve Feyza, tetikle karşı karşıya kaldı. Dizinin son sahnesinde ise silah patladı. Peki Yasak Elma'da kim vuruldu, ölen kim?

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Her hafta entrika dolu sahneleriyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Yasak Elma dizisi, 17 Ocak Pazartesi akşamı 127. son bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin son bölümünde, Çağatay ve Kumru evlenmeye karar verirken Arzu'nun ise hain planları devreye girdi.

Dizinin sonunda Kumru ile Çağatay, Ömer'in doğrulttuğu silahla karşı karşıya kalırken Ender ve Feyza'nın da başı dertteydi.

Peki Yasak Elma'da kim vuruldu, ölen kim? Kumru ve Çağatay mı vuruldu yoksa Feyza ve Endr mi? Yasak Elma'da diziden hangi oyuncu ayrılıyor? İşte tüm detaylar...

YASAK ELMA'DA KİM VURULDU, ÖLEN KİM?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Çağatay ve Kumru'nun evini basan Ömer silahı ikiliye doğrulturken, diğer tarafta Feyza ve Ender'in tartışması Arzu'nun içeri girmesiyle son bulur.

Arzu'nun Ender ve Feyza'ya ''Sami Bey'in selamı var.'' diyerek silahı doğrultması yürekleri hoplatırken ateş alan silah sesinin hangi evden geldiği henüz belli değil.

İzleyiciler Yasak Elma'da kimin vurulduğunu merak ederken geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili bir ayrılık haberi ortaya atılmıştı.

YASAK ELMA'YA VEDA EDEN OYUNCU KİM?

Yasak Elma dizisinde Feyza karakterine hayat veren Ece Dizdar'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Bu nedenle Feyza karakterinin silahla vurularak diziden ayrılacağı düşünülüyor. Ancak kesin bilgi Yasak Elma'nın gelecek hafta yayınlanacak 128. bölümüyle birlikte öğrenilecek.