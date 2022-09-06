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- İzmit'te sokakta çömelen kadın tuvaletini yaptı
İzmit'te sokakta çömelen kadın tuvaletini yaptı
Feridun Özbay Caddesi üzerinde ilerleyen orta yaşlı kadın, aniden yere çökerek tuvaletini yapmaya başladı. Sokaktaki bir başka kadının 'İshal olmuşsun' dediği anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 13:48
- Güncelleme : 06.09.2022 - 13:58
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bakırcılar Çarşısı Feridun Özbay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, sokakta yürüyen kadın bir anda yere çömeldi.
Yere eğilip tuvaletini yaptı
Sokağın ortasında ilk başta ne yaptığı anlaşılmayan kadın, tuvaletini yapmaya başladı.
Elindeki peçeteyle kendisini temizleyen kadın, mahallelinin gözünden kaçmadı.
Olayı şaşkınlıkla izleyen kişiler kameralarını çıkarırken, tuvaletini yapan kadın da kirli peçetesini yola attı.
"İshal olmuşsun"
Aynı sokak üzerindeki bir başka kadının ise "İshal olmuşsun." dediği anlar kameraya yansıdı.
İşte o anlar...
İzmit'teki sokakta çömelen kadın tuvaletini yaptı VİDEO