İzzet Yıldızhan 10 çocuğu olan Eddie Murphy'ye meydan okudu! 'Sen kimsin ya?'

İzzet Yıldızhan 10 çocuğu olan Eddie Murphy'ye meydan okudu! 'Sen kimsin ya?'

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızdan yaptığı çocuk açıklaması ile sosyal medyanın gündemine oturdu. İzzet Yıldızdan Amerikalı oyuncu Eddie Murphy'e meydan okudu..

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan zaman zaman yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde yer alıyor. Yıldızhan yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Kıbrıs'ta vereceği bir konser öncesi gazetecilerle sohbet eden İzzet Yıldızhan yine dikkatleri üzerine çekecek bir açıklama yaptı.

59 yaşında olan İzzet Yıldızhan'ın dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Eddie Murphy'ye meydan okuması gündem oldu.

Eddie Murphy'e meydan okudu

İzzet Yıldızhan konser öncesi gazetecilerle sohbet etti. Gazetecilerin bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye nüfusunda yaş ortalamasının her geçen yıl arttığını dile getirmesi sonrası ünlü şarkıcının verdiği cevap gündem oldu.

3 ayrı kadından toplam 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızdan "Eddie Murphy'nin 10 tane çocuğu varmış. Sen kimsin ya! Anlaşılan o ki bu rekora yine benim sahip olmam gerekiyor. Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak" ifadelerini kullandı.