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Jake Paul'un yeni rakibi açıklandı! İşte o isim...

Jake Paul'un yeni rakibi açıklandı! İşte o isim... Mike Tyson'ı yenen YouTuber ve boksör Jake Paul, kendisi gibi YouTuber olan sürpriz bir isimle ringe çıkmaya hazırlanıyor.