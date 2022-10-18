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    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü

    Tırmandığı Futago Dağı’nda ayı ile karşılaşan bir dağcı, ayıya tekme tokat saldırdı. Ayı ile dağcının mücadelesi, saniye saniye kaydedildi.
    • 18.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:47
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    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü

    Japonya’nın merkezinde bulunan Chichibu şehrindeki Futago Dağı’na tırmanan dağcı, karşısında ayıyı görünce şoka girdi.

    Üzerine doğru koşan ayıyı görünce, can havli ile tepki verdi.

    Paniğe kapılan dağcı, ayıya bir anda tekme tokat saldırmaya başladı.

    Bir yandan çığlık attı, diğer yandan saldırdı

    Bir yandan çığlıklar atan dağcı, diğer yandan kendisine saldıran ayıyı itip düşürdü.

    Dağcı ile ayının mücadelesi, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Yavrusunu korumak istedi

    Görüntülerde, yavru bir ayının daha bölgede olduğu görüldü.

    Saldırıya geçen ayının anne olduğu, yaşam alanını korumak için saldırmış olabileceği değerlendirildi.

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü ViDEO

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #1

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #2

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #3

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #4

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #5

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #6

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #7

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #8

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #9

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #10

    Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü #11


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