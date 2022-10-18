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Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü

Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü

Tırmandığı Futago Dağı’nda ayı ile karşılaşan bir dağcı, ayıya tekme tokat saldırdı. Ayı ile dağcının mücadelesi, saniye saniye kaydedildi.