Jason Bourne filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jason Bourne filmi konusu ve oyuncuları

2016 Amerikan yapımı aksiyon ve gerilim türündeki Jason Bourne filmii bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarına geliyor. Peki Jason Bourne filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Paul Greengrass'ın oturduğu, senaryosunu Paul Greengrass ve Christopher Rouse'ın kaleme aldığı Jason Bourne filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Film severleri ekran başına kilitleyecek olan Jason Bourne filminde, hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne'un geçmişindeki sırları keşfetmeye karar verme süreci işleniyor.

Aksiyon ve gerilim türündeki Jason Bourne filmi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Peki Jason Bourne konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Jason Bourne filmi konusu ve oyuncuları...

JASON BOURNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Universal Pictures'ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a bir kez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.

Jason Bourne filminde Damon'a Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum'ın yarattığı karakterlere dayanan film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı.

2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.

JASON BOURNE FİLMİ OYUNCUNCULARI