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Jason Statham, Antalya’da tatil yaptı

Jason Statham, Antalya’da tatil yaptı

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, geçen yıl film çekimleri için geldiği Antalya'da, bu kez eşi ve çocuklarıyla tatil yaptı. Türkiye’ye hayran kalan oyuncu, yeniden geleceğini söyledi.