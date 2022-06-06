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    Jason Statham, Antalya’da tatil yaptı

    Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, geçen yıl film çekimleri için geldiği Antalya'da, bu kez eşi ve çocuklarıyla tatil yaptı. Türkiye’ye hayran kalan oyuncu, yeniden geleceğini söyledi.
    • 06.06.2022 - 10:26
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    Jason Statham, Antalya’da tatil yaptı

    Antalya'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Operation Fortune: Servet Operasyonu' filminin başrol oyuncusu Jason Statham, çekimler sırasında 2 ay kaldığı otele bu kez tatil yapmaya geldi.

    'Crown' villasında konaklayan Statham, eşi Rosie ve çocuklarıyla otelde 1 hafta konakladı.

    Statham ve ailesi, dün ülkelerine döndü.

    Türkiye’ye hayran kaldı

    Jason Statham, otelden ayrılmadan önce de otelin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile akşam yemeği yedi.

    Ünlü aktör, Türkiye'ye hayran kaldığını, özellikle Antalya'yı çok sevdiğini, fırsat bulduğunda yeniden geleceğini söyledi.

    Sosyal medya hesabından Statham ile fotoğrafını paylaşan Öztürk, “Tekrar hoş geldiniz” mesajını yazdı.

    Jason Statham, Antalya’da tatil yaptı #1

    Jason Statham, Antalya’da tatil yaptı #2

    Jason Statham, Antalya’da tatil yaptı #3


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