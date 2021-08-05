Jennifer Lopez'e servet hediye etti! Ben Affleck'in aldığı yüzüğün değeri dudak uçuklattı..

Jennifer Lopez'e servet hediye etti! Ben Affleck'in aldığı yüzüğün değeri dudak uçuklattı..

Jennifer Lopez, kısa bir süre önce eski aşkı Ben Affleck ile barıştı. İkili aşklarına yeniden başlarken, çocuklarını tanıştırdı. Çiftin evlenecekleri konuşulurken, Lopez'in eski yüzüğü gündeme geldi.

Alex Rodriguez ile ayrılan Jennifer Lopez, "Benim için çok özeldi." dediği büyük aşkı Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

İkili bir araya geldikten sonra çocuklarını tanıştırdı ve ilişkilerini bir adım öteye taşıdı.

Evlenecekleri konuşulan ikili tekne tatilinde görüntülenirken, Ben Affleck'in Lopez'e aldığı pembe elmaslı yüzük yeniden gündem oldu.

Yüzüğün değerini duyanlar ise şoke oldu. Lopez'in zamanında parmağında bir servet taşıdığı ortaya çıktı.

YÜZÜĞÜN FİYATI ŞOKE ETTİ

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ilişkilerine resmiyet kazandırdı.

İkilinin barışmasıyla geçmişteki fotoğrafları ve hediyeleri yeniden gündeme geldi.

Bunlardan biri Affleck'in Kasım 2002'de, Lopez'e nişanlanma teklifi yaparken kullandığı 6,1 karalık pembe renkli Harry Winston nişan yüzüğüydü.

Affleck'in o dönem 1,2 milyon dolara (Yaklaşık 11 milyon TL) aldığı söylenen yüzüğün şu anki değerinin 12 milyon dolar civarında (yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Lopez'in eski halkla ilişkiler sorumlusu yaptığı açıklamada 52 yaşındaki şarkıcının Affleck'le eski nişanından kalma mücevheri hala sakladığını açıklamıştı.