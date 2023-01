Jeremy Renner kimdir, nereli? Ünlü Hollywood yıldızı kaza geçirdi! Jeremy Renner sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Jeremy Renner, trafik kazası geçirdiği haberiyle gündeme geldi. Peki, Jeremy Renner kimdir, kaç yaşında? Jeremy Renner hangi filmlerde oynadı? Jeremy Renner'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü aktör Jeremy Renner, kış tatili esnasında kaza geçirdi. Gelişme sonrası Renner'in kim olduğu ve hayatı merak edilmeye başlandı. Kış tatili sırasında hobi olarak deneyimlediği kar küreme aracıyla trafik kazası geçiren ünlü isim hastaneye kaldırıldı. Peki Jeremy Renner kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Jeremy Renner kimdir?

7 Ocak 1971 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Modesto şehrinde dünyaya gelen Jeremy Renner, 2000'li senelerde Dahmer ve Neo Ned gibi çeşitli bağımsız filmlerde rol almıştır. Bunların yanı sıra S.W.A.T. ile 28 Hafta Sonra gibi daha büyük bütçeli filmlerde de yer alan ünlü oyuncu, 2009 yılında yapılan Ölümcül Tuzak filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday olarak gösterilmiştir.

Renner, 2010 yılında yapılan The Town filmindeki rolüyle de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı kazanmıştır. Renner ayrıca dünya çapında büyük hasılat yapan filmlerden Mission: Impossible – Ghost Protocol ile The Avengers kadrosunda da bulunmuştur. 2014 yılında aktris Sonni Pacheco ile evlenen ismin bu evliliği 2015'te sona ermiştir.

Jeremy Renner'ın sağlık durumu nasıl?

Renner'ın güncel sağlık durumu da merak konusu oldu. Geçirdiği trafik kazası sonrası Jeremy Renner'ın sağlık durumunun kritik olduğu biliniyor.

Jeremy Renner'ın rol aldığı filmler

2002 - Monkey Love

2003 - S.W.A.T.

2004 - The Heart Is Deceitful Above All Things

1995- National Lampoon's Senior Trip

1996 - Paper Dragons

2001 - Fish in a Barrel

2002 - Dahmer