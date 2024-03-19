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Jet hızıyla evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi? "Alara'ya kardeş geliyor" iddiası

Jet hızıyla evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi? "Alara'ya kardeş geliyor" iddiası Sürpriz bir kararla Dubai'de Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündeş'in evliliğinin ardında yatan asıl nedenin "hamilelik" olduğu iddia edildi. Peki, Ebru Gündeş hamile mi? İşte detaylar...