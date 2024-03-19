Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatıyla gündemde...
Ani bir kararla Dubai'de evlilik yapan Gündeş, dikkatleri çekmişti.
İş insanı sevgilisi Murat Özdemir ile dünya evine giren şarkıcı, hayranlarını da şaşırttı.
Eski eşi Reza Zarrab ile olaylı sürecinin ardından aşka kapılarını kapatan Ebru Gündeş'in yeniden evlenmesi şoke etti.
Öte yandan ise iddialar ortaya atıldı. 49 yaşındaki Ebru Gündeş'in "hamile" olduğu söylendi.
Peki, Ebru Gündeş hamile mi? İşte detaylar...
Ebru Gündeş hamile mi?
10 Şubat 2010 tarihinde Azeri iş adamı Reza Zarrab ile evlenen Ebru Gündeş, bu evlilikten kızı Alara'yı dünyaya getirdi.
1 çocuk annesi olan ünlü şarkıcı, yeniden anne olmaya hazırlanıyor.
Onur Akay'ın haberine göre, Ebru Gündeş’in hamile olması sebebiyle düğün tarihleri öne çekildi.
Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum" şeklinde haberi duyurdu.