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Joe Biden'dan genç kıza ilişki tavsiyesi

Joe Biden'dan genç kıza ilişki tavsiyesi

Kaliforniya'da vatandaşları arasında gezinirken bir genç kız ile fotoğraf çektiren Biden, "30 yaşına kadar ilişki yok" tavsiyesinde bulundu.