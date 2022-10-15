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- Joe Biden'dan genç kıza ilişki tavsiyesi
Joe Biden'dan genç kıza ilişki tavsiyesi
Kaliforniya'da vatandaşları arasında gezinirken bir genç kız ile fotoğraf çektiren Biden, "30 yaşına kadar ilişki yok" tavsiyesinde bulundu.
- Haber Merkezi
- 15.10.2022 - 15:55
- Güncelleme : 15.10.2022 - 17:19
ABD Başkanı Joe Biden, ilginç hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor.
Biden, Kaliforniya'da yaptığı açıklama sonrası vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Vatandaşlar arasında gezinen Biden, küçük bir kız çocuğu ve annesiyle selfie çekildi.
"30 yaşına kadar ciddi ilişki yok"
Çekimden sonra kız çocuğunu omzundan tutan Biden, “Kızıma ve kız torunlarıma verdiğim önemli bir tavsiye, 30 yaşına kadar ciddi ilişki yok” dedi.
Kız çocuğu şaşkınlığını gizleyemezken, yaşanan anlar da kayda alındı.
İşte o anlar...
Joe Biden'dan genç kıza ilişki tavsiyesi VİDEO