John Wick 4 ne zaman çıkacak? Yeni fragman yayınlandı! John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?

John Wick film serisinin 4. filmi olan John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Peki John Wick 4 ne zaman çıkacak? John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane gibi pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı John Wick 4 filminin ne zaman vizyona gireceği ve oyuncuları merak ediliyor. John Wick sersinin dördüncüsünün yayın tarihi de sonunda belli oldu. Sinemalarda gösterime girecek John Wick 4 hakkında pek çok araştırma yapılıyor. İşte vizyon tarihi...

John Wick 4 ne zaman çıkacak?

Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in, John Wick karakterine hayat verdiği John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Film, 2023'te vizyonda yayınlanmış olacak. Ayrıca filmin fragmanında yer alan dövüş sahneleri dikkat çekti. Film, 24 Mart 2023'te sinemaseverlerle buluşmuş olacak.

Yeni filmin konusu John Wick'in "şimdiye kadarki en ölümcül düşmanlarını" alt etmesi olarak ifade edildi. Yine filmin yönetmenlik koltuğunda ise Chad Stahelski yer alıyor.

John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?

Keanu Reeves - John Wick

Laurence Fishburne - The Bowery King

Lance Reddick - Charon, New York'taki Continental Hotel'de kapıcı

Rina Sawayama - Akira

Ian McShane - Winston, Continental Hotel'in yöneticisi

John Wick 4 filmi 2. fragman İZLE