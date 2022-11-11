Petrol
96.46
2.98%
Euro
19.0708
1.16%
Dolar
18.5203
0.16%
Altın
1.047
0.37%
Borsa
4514
0.00%
Bitcoin
327.707
3.38%
BTXN Coin
8.29
-7.16%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    John Wick 4 ne zaman çıkacak? Yeni fragman yayınlandı! John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?

    John Wick film serisinin 4. filmi olan John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Peki John Wick 4 ne zaman çıkacak? John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?
    • 11.11.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    John Wick 4 ne zaman çıkacak? Yeni fragman yayınlandı! John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?

    Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane gibi pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı John Wick 4 filminin ne zaman vizyona gireceği ve oyuncuları merak ediliyor. John Wick sersinin dördüncüsünün yayın tarihi de sonunda belli oldu. Sinemalarda gösterime girecek John Wick 4 hakkında pek çok araştırma yapılıyor. İşte vizyon tarihi...

    John Wick 4 ne zaman çıkacak?

    Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in, John Wick karakterine hayat verdiği John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Film, 2023'te vizyonda yayınlanmış olacak. Ayrıca filmin fragmanında yer alan dövüş sahneleri dikkat çekti. Film, 24 Mart 2023'te sinemaseverlerle buluşmuş olacak.

    John Wick 4 ne zaman çıkacak? Yeni fragman yayınlandı! John Wick 4 filmi oyuncuları kimler? #1

    Yeni filmin konusu John Wick'in "şimdiye kadarki en ölümcül düşmanlarını" alt etmesi olarak ifade edildi. Yine filmin yönetmenlik koltuğunda ise Chad Stahelski yer alıyor.

    John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?

    Keanu Reeves - John Wick

    Laurence Fishburne - The Bowery King

    Lance Reddick - Charon, New York'taki Continental Hotel'de kapıcı

    Rina Sawayama - Akira

    Ian McShane - Winston, Continental Hotel'in yöneticisi

    John Wick 4 filmi 2. fragman İZLE


    Nevşehir’de araç parkı kavgası: 1 ölü
    3. Sayfa

    Nevşehir’de araç parkı kavgası: 1 ölü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    John Wick 4 ne zaman çıkacak? Yeni fragman yayınlandı! John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?
    Medya

    John Wick 4 ne zaman çıkacak? Yeni fragman yayınlandı! John Wick 4 filmi oyuncuları kimler?

    Görüş Bildir