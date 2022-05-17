Petrol
114.2
-0.04%
Euro
16.66
2.61%
Dolar
15.87
2.14%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2388
-0.11%
Bitcoin
486.048
2.80%
BTXN Coin
13.27
2.70%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'na dönecek mi

    Karayip Korsanları serisinin yapımcısı Jerry Bruckmeier, Johnny Depp'in Jack Sparrow olarak dönüp dönmeyeceğine ilişkin "Şu anda mümkün değil" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'na dönecek mi

    Karayip Korsanları'nın yıldızı dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki çekişmeli dava, kariyerlerine de olumsuz yansıyor.

    2015 ile 2017 arasında evli olan ve olaylı bir şekilde boşanan çift, 50 milyon dolarlık iftira davası için ifadelerini verirken, tarafların karşılıklı suçlamaları mesleklerini de tehlikeye soktu.

    Heard’ün öne sürdüğü "şiddet" ve "cinsel istismar" iddiaları nedeniyle 'Karayip Korsanları' serisinden çıkarıldığını söyleyen Johnny Depp için hayranları imza kampanyası başlattı.

    Johnny Depp'in seriye dönüp dönmeyeceği ise milyonların merak konusu oldu.

    Jack Sparrow'un geleceği

    Johnny Depp'in dönüşüne ilişkin serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer'dan açıklama geldi.

    Depp'in'Karayip Korsanları' kariyeri ile ilgili konuşan Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile alakalı, "Şu anda değil" açıklamasını yaptı.

    Ünlü yapımcı, 'Kaptan Jack Sparrow' karakterini canlandıran Johnny Depp'in seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirterek, "Gelecek henüz belirsiz" şeklinde konuştu.

    Johnny Depp, Karayip Korsanları na dönecek mi #1

    "Yeni isimler arıyoruz"

    "Karayip Korsanları"nın altıncı filmini çekmeye hazırlanan Jerry Bruckheimer, seriye dahil edebileceği yeni isimler aradığını da açıkladı.

    Filme Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie’nin katılabileceğinin sinyallerini veren Bruckheimer, senaryo geliştirme aşamasında olduklarını belirtti.

    Johnny Depp, Karayip Korsanları na dönecek mi #2


    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Evlat nöbetinde 987'nci gün
    Gündem

    Evlat nöbetinde 987'nci gün

    Rusya: Ukrayna'da 3 savaş uçağını vurduk
    Dünya

    Rusya: Ukrayna'da 3 savaş uçağını vurduk

    Görüş Bildir