Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'na dönecek mi

Karayip Korsanları serisinin yapımcısı Jerry Bruckmeier, Johnny Depp'in Jack Sparrow olarak dönüp dönmeyeceğine ilişkin "Şu anda mümkün değil" dedi.

Karayip Korsanları'nın yıldızı dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki çekişmeli dava, kariyerlerine de olumsuz yansıyor.

2015 ile 2017 arasında evli olan ve olaylı bir şekilde boşanan çift, 50 milyon dolarlık iftira davası için ifadelerini verirken, tarafların karşılıklı suçlamaları mesleklerini de tehlikeye soktu.

Heard’ün öne sürdüğü "şiddet" ve "cinsel istismar" iddiaları nedeniyle 'Karayip Korsanları' serisinden çıkarıldığını söyleyen Johnny Depp için hayranları imza kampanyası başlattı.

Johnny Depp'in seriye dönüp dönmeyeceği ise milyonların merak konusu oldu.

Jack Sparrow'un geleceği

Johnny Depp'in dönüşüne ilişkin serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer'dan açıklama geldi.

Depp'in'Karayip Korsanları' kariyeri ile ilgili konuşan Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile alakalı, "Şu anda değil" açıklamasını yaptı.

Ünlü yapımcı, 'Kaptan Jack Sparrow' karakterini canlandıran Johnny Depp'in seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirterek, "Gelecek henüz belirsiz" şeklinde konuştu.

"Yeni isimler arıyoruz"

"Karayip Korsanları"nın altıncı filmini çekmeye hazırlanan Jerry Bruckheimer, seriye dahil edebileceği yeni isimler aradığını da açıkladı.

Filme Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie’nin katılabileceğinin sinyallerini veren Bruckheimer, senaryo geliştirme aşamasında olduklarını belirtti.