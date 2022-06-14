Joker 2'nin Harley Quinn'i bakın kim olacak

Lady Gaga, oyunculuk kariyerindeki yükselişine Joker 2 ile devam etmeyi planlıyor.

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in Gotham’ın kötü adamını canlandırdığı Joker için ikinci film hazırlıkları sürüyor.

Joker'in sevgilisini Harley Quinn rolü için ise yeni bir isim gündemde.

Dünyaca ünlü yıldızın, oyunculuk kariyerine devam etmek istediği ve rolü düşündüğü öğrenildi.

Lady Gaga canlandırabilir

Sektördeki iddialara göre, şarkıcı Lady Gaga Joker 2 filminde, Joker'in sevgilisi olan Harley Quinn’i canlandıracak.

Son olarak Ridley Scott’ın House of Gucci filmindeki rolüyle eleştirmenlerden tam not alan şarkıcının bu rol için düşünüldüğü ve henüz karar aşamasında olduğu belirtildi.