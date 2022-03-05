Jüriye kırgın ayrılmıştı! Popstar Serkül Kan'ın son hali şaşırttı

2000'li yıllara damgasını vuran yarışma programlarından bir tanesi olan Popstar'da engelli bireylerin sesi olan Serkül Kan'ın şimdilerde ne yaptığı ortaya çıktı.

Bir dönemin en popüler müzik yarışması Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı.

Eski popstar yarışmacısı Serkül Kan, yarışmada derece alamadı ancak adından söz ettirmeyi başardı.

Serkül Kan, yarışmanın bitiminden iki yıl sonra yaptığı bir açıklamada, jüri üyelerine kırgın olduğunu çok üstüne geldiklerini açıklamıştı.

"Kar Beyazdır Ölüm" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve bazı haftalar birinci seçilen Popstar Serkül, yarışmada adeta engelli bireylerin sesi olmuştu.

Peki Popstar Serkül Kan şimdi nerelerde, ne iş yapıyor? İşte Popstar Serkül'ün son hali...

MÜZİĞİ BIRAKMADI

Serkül Kan, engelli bireyler için yapılan belirli organizasyonlar için sahne almanın yanı sıra belediye organizasyonlarında da şarkı söylemeye devam ediyor.

Müziğe olan tutkusunu hiçbir zaman kaybetmeyen ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar Popstar Serkül'ün son hali görenleri şaşırttı.

İşte Popstar Serkül'ün şimdiki hali...