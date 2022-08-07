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    Justin Bieber'dan Sofi Ömer paylaşımı

    Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, halay görüntüleriyle tanınan Şemdinlili Sofi Ömer'in şovunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 12:42
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    Justin Bieber'dan Sofi Ömer paylaşımı

    Sosyal medyanın fenomen ismi Şemdinlili Sofi Ömer, dansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ı da kendine hayran bıraktı.

    Instagram hesabından paylaşım yapan Bieber, Sofi Ömer'in dansını 253 milyon takipçisiyle paylaştı.

    Rap müziğiyle paylaştı

    Halay müziği yerine Rap müziği koyan Bieber'ın paylaşımına binlerce yorum gelirken, Sofi Ömer videoları da en çok arananlar listesine girdi.

    Justin Bieber'dan Sofi Ömer paylaşımı VİDEO

    Justin Bieber dan Sofi Ömer paylaşımı #1

    Justin Bieber dan Sofi Ömer paylaşımı #2


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