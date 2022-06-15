Petrol
120.89
-0.23%
Euro
18.0473
0.21%
Dolar
17.2887
0.14%
Altın
1.017
1.36%
Borsa
2507
-0.06%
Bitcoin
369.805
-4.58%
BTXN Coin
9.03
-0.22%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    K-Pop müzik gruplarından BTS ayrılma kararı aldı

    K-Pop müziğinin en iyilerinden olan ve dünya çapında tanınan BTS, ayrılma kararı aldı. Ayrıldığını açıklayan BTS ekibi, 9 yıllık bir macerayı sonlandırmış oldu.
    • 15.06.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    K-Pop müzik gruplarından BTS ayrılma kararı aldı

    Sık sık tartışmaların odağında olan BTS, K-Pop müziğinin en iyileri arasında yer alıyor.

    Türkiye'de de kalabalık bir fans ayfasına sahip olan gurptan üzen haber geldi.Dağılma kararı alan BTS, bu konuda açıklama yaptı.

    Sevenlerini üzen bu karar sonrası BTS ekibi, bireysel olarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

    BTS resmen dağıldı

    BTS grubu K-Pop müziğinin devleri arasında yer alıyor. Dünyanın en ünlü K-Pop gruplarından olan BTS, resmen dağıldığını açıkladı.

    Bu açıklamayla birlikte 9 yıllık müzik kariyerleri de sona ermiş oldu. Kendi istekleri ile böyle bir kararı verdiklerini belirten BTS üyeleri, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını derin bir üzüntüye soktu

    K-Pop müzik gruplarından BTS ayrılma kararı aldı #1

    Arkadaşlıkları 10 yılı grup çalışmaları 9 yılı bulan grup üyeleri artık solo kariyer yönetecek. 1 saatlik bir veda partisi düzenleyen BTS'nin bu durumu Türkiye'de Grup Hepsi'yi akıllara getirdi.


    İlginizi Çekebilir

    AB'den, maymun çiçeğine karşı aşı adımı
    Sağlık

    AB'den, maymun çiçeğine karşı aşı adımı

    Hazine, iki ayrı tahvil ihalesi yaptı
    Ekonomi

    Hazine, iki ayrı tahvil ihalesi yaptı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir