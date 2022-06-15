K-Pop müzik gruplarından BTS ayrılma kararı aldı

K-Pop müziğinin en iyilerinden olan ve dünya çapında tanınan BTS, ayrılma kararı aldı. Ayrıldığını açıklayan BTS ekibi, 9 yıllık bir macerayı sonlandırmış oldu.

Sık sık tartışmaların odağında olan BTS, K-Pop müziğinin en iyileri arasında yer alıyor.

Türkiye'de de kalabalık bir fans ayfasına sahip olan gurptan üzen haber geldi.Dağılma kararı alan BTS, bu konuda açıklama yaptı.

Sevenlerini üzen bu karar sonrası BTS ekibi, bireysel olarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

BTS resmen dağıldı

BTS grubu K-Pop müziğinin devleri arasında yer alıyor. Dünyanın en ünlü K-Pop gruplarından olan BTS, resmen dağıldığını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte 9 yıllık müzik kariyerleri de sona ermiş oldu. Kendi istekleri ile böyle bir kararı verdiklerini belirten BTS üyeleri, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını derin bir üzüntüye soktu

Arkadaşlıkları 10 yılı grup çalışmaları 9 yılı bulan grup üyeleri artık solo kariyer yönetecek. 1 saatlik bir veda partisi düzenleyen BTS'nin bu durumu Türkiye'de Grup Hepsi'yi akıllara getirdi.