Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci neden gündem oldu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin kavgası sosyal medyada gündeme oturdu. İki isim hakkında aramalar hız kazandı.

ensonhaber.com Günlerdir sosyal medyada atışan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve Fitness koçu Savaş Cebeci kavga etti. Savaş Cebeci'nin "70 kilo adamdan da dayak yemem, isterse dünya şampiyonu olsun" sözleri gündem olmuştu. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan bu açıklama sonrası sosyal medya üzerinden atışmaya başlamışlardı. İkili ormanlık bir alanda buluşarak kavga ettiler. Savaş Cebeci'nin kanlar içinde kaldığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyal medyada gündem olan kavga sonrası Kaan Kazgan hakkında aramalar hız kazandı. Peki kimdir Kaan Kazgan? İşte merak edilenleri.. Kaan Kazgan kimdir? 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki Kaan Kazgan spora 9 yaşında kick boks yaparak başlamıştır. Bir süre spora ara vermesinin ardından 11 yaşında tekrar spor hayatına devam etmiştir. 2011 yılından bu yana aktif olarak spor yapan profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Türkiye'nin en önemli MMA dövüşçülerinden Murat Kazgan'ın kardeşidir. Kaan Kazgan, 2019 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor programına katılarak adından söz ettirmiştir. 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanları bulunan Kaan Kazgan profesyonel olarak MMA dövüşlerine çıkmaktadır.

Salih Demirgan

Seo Editor

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