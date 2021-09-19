Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yargı dizisi 'Ilgaz Kaya' karakteri hakkında...

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Yargı dizisi Ilgaz kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, evli mi?

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Yargı, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor.

Son olarak ''Aşk 101'' dizisinde boy gösteren ve performansı ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisinde Ilgaz Kaya karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, ''Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu kimdir? İşte Kaan Urgancıoğlu'nun biyografisi...

YARGI ILGAZ KAYA KARAKTERİ HAKKINDA

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin’in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar’la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne’yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1981 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu'nun baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.

Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitiren Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olmuştur.

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine ''Karaoğlan'' ve ''Kampüsistan'' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.

KAAN URGANCIOĞLU FİLMLERİ

2005 Ispanaktan Nağmeler

2006 İlk Aşk

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite

2009 Büşra

2010 Peşpeşe

2014 Panzehir

2015 Uzaklarda Arama

KAAN URGANCIOĞLU DİZİLERİ