Kaan Yıldırım 'Hadise'den' kaçamıyor: Aman arkadaşlar, ayıp olur..

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılığın ardından ilk kez görüntülenen Kaan Yıldırım ise "Hadise" sorularına cevap vermekten kaçındı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın inişli-çıkışlı devam eden ilişkisi, 2 ay önce bitti.

Ebru Gündeş'in ortaya attığı iddialar, aşkın evliliğe gitmesine engel oldu.

İlişkileri nikah masasına gitmeden biten çiftten Hadise, yeni bir aşka yelken açtı.

Hande Erçel'in bir dönem ilişki yaşadığı Mehmet Dinçler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, oldukça mutlu..

Kaan Yıldırım'ın adı bir ara Çağla Şikel ile anılmasına rağmen, oyuncu özel hayatında yalnız olduğunu belirtti.

HADİSE SORULARI "AYIP"

Yeni sezonda "Mevlana" dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Yıldırım, şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Hadise Hanım ile ayrıldınız. Öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Yıldırım, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin anlayış göstermenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.