Kaan Yıldırım'dan 'Mevlana' dizisi için sete çıktı! İşte ilk karesi

TRT'nin dijital kanalı TRT0 için hazırlanan Kale Film imzalı Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından ilk set karesini paylaştı. İşte o kare...

Birbirinden iddialı dizileri seyircilerle buluşturan TRT, tarihimizde iz bırakan isimlerin de hikayelerini çekmeye devam ediyor.

Bu projelerin başında gelen ''Mevlana Celaleddin-i Rumi'' dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı.

Yapımcılığını, Çırağan Baskını, En Uzun Yüzyıl, Saruhan, Yamak Ahmet , Bir Yusuf Masalı ve Seddülbahir 32 Saat gibi önemli yapımlara imza atan Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız'ın üstlendiği dizinin çekimleri Konya'da yapılıyor.

Merakla beklenen Kale Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Kağıttan Hayatlar gibi gişe rekorları kıran filmlerin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay oturuyor.

KAAN YILDIRIM'DAN İLK KARE

Senaryosunu Ali Aydın'ın kaleme aldığı Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin başrol oyuncularından Kaan Yıldırım, diziden ilk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaan Yıldırım'ın bu karesi, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.